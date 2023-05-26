Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Сахалинской области

Главное управление МЧС России по Сахалинской области информирует, что в десяти километрах от города Углегорск было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,2 на глубине шесть километров. Об этом региональное управление сообщило в своем Telegram-канале.
Отмечено, что по предварительным данным пострадавшие и разрушения в результате сейсмособытия отсутствуют, дежурные службы не получали обращений на телефон доверия. Местные оперативные и спасательные группы проводят осмотр зданий на предмет возможных повреждений, ситуация находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Ранее сообщалось о повторном подземном толчке в Туапсе. Землетрясение было зарегистрировано в 23:31 25 мая.