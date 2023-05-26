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Эксперты раскрыли секрет красоты кореянок и порекомендовали нужную косметику

Общество
Эксперты раскрыли секрет красоты кореянок и порекомендовали нужную косметику

Косметолог Клэр Чанг рассказала изданию The Voice Mag про секреты красоты лица у корейских девушек.

Для начала стоит заняться двойным очищением. Надо убирать грязь с лица, а уже потом нанести гель на водной основе. Следите за уровнем Ph в вашей косметике, дабы не испортить защитные качества эпителия.

Не забывайте заниматься удалением мертвого слоя кожи с вашего лица. Пилинг стоит делать раз или два в неделю. Химические варианты косметики справляются с задачей лучше, но к ним стоит отнестись аккуратно.

Наносите тоник на лицо! Он отлично регулирует водородный показатель на вашей коже и не вредит ей. Тканевая маска на лице поможет вам, но только если вы готовы потратить десять лишних минут вашего времени.

Эссенция, главная задача которой осветление и питание кожи вашего лица, крайне полезна. Используйте ватные диски, а не руки, так вы сможете ровнее нанести слой.

Увлажняющий крем является важнейшей частью процесса насыщения кожи. Главное не ошибиться с выбором. Помните, сухой коже – жирный крем, жирной коже – легкий крем.

Крем для глаз поможет избавиться от морщин и убрать проявляющиеся признаки наступающего старения.

Масло для лица сильно помогает в возведении барьера против ненужных воздействий на лице. Наносите их в самом конце.

Последний, но не по значению, это солнцезащитный крем. Белая корейская кожа удивительно хорошо сохраняет себя от загара, а весь секрет лишь в активном использовании крема от загара.

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