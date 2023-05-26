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Врач Тарадеева назвала способ, который поможет избежать отравления рыбой

Общество
Врач Тарадеева назвала способ, который поможет избежать отравления рыбой

Рыбная продукция, если ее неправильно приготовить, хранить или транспортировать, может создать серьезную угрозу для здоровья. Врач-терапевт Татьяна Тарадеева рассказала «Газете.Ru» как избежать неприятных последствий.

По словам врача, свежую рыбу можно хранить в холодильнике 1-2 дня, а блюда из нее следует употреблять в течение суток, иначе возможно отравление. Максимальный срок хранения блюд японской кухни в холодильнике составляет 18-24 часа с момента приготовления.

Она также отметила, что неправильное хранение суши и роллов может привести к пищевому отравлению, которое проявляется желудочно-кишечными расстройствами и зачастую требует госпитализации. Кроме того, рыба может быть поражена паразитами.

Отравление рыбой обычно протекает в легкой или средней форме, и многие люди предпочитают домашнее лечение. Однако есть несколько признаков, при которых необходимо немедленно обратиться к врачу: частая диарея, высокая температура, кал с кровью, непрекращающаяся рвота и онемение.

Ранее Роспотребнадзор порекомендовал некоторым категориям граждан отказаться от употребления роллов и суши. В список попали страдающие сахарным диабетом, гастритом, холециститом и рядом других заболеваний.
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