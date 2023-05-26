Врач Тарадеева назвала способ, который поможет избежать отравления рыбой

Отравление рыбой обычно протекает в легкой или средней форме, и многие люди предпочитают домашнее лечение. Однако есть несколько признаков, при которых необходимо немедленно обратиться к врачу: частая диарея, высокая температура, кал с кровью, непрекращающаяся рвота и онемение.