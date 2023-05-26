Врач Тарадеева назвала способ, который поможет избежать отравления рыбой

Рыбная продукция, если ее неправильно приготовить, хранить или транспортировать, может создать серьезную угрозу для здоровья. Врач-терапевт Татьяна Тарадеева рассказала «Газете.Ru» как избежать неприятных последствий.
По словам врача, свежую рыбу можно хранить в холодильнике 1-2 дня, а блюда из нее следует употреблять в течение суток, иначе возможно отравление. Максимальный срок хранения блюд японской кухни в холодильнике составляет 18-24 часа с момента приготовления.
Она также отметила, что неправильное хранение суши и роллов может привести к пищевому отравлению, которое проявляется желудочно-кишечными расстройствами и зачастую требует госпитализации. Кроме того, рыба может быть поражена паразитами.
Отравление рыбой обычно протекает в легкой или средней форме, и многие люди предпочитают домашнее лечение. Однако есть несколько признаков, при которых необходимо немедленно обратиться к врачу: частая диарея, высокая температура, кал с кровью, непрекращающаяся рвота и онемение.
Ранее Роспотребнадзор порекомендовал некоторым категориям граждан отказаться от употребления роллов и суши. В список попали страдающие сахарным диабетом, гастритом, холециститом и рядом других заболеваний.