Столкнувшийся с сопкой в Приморье парапланерист госпитализирован

Спасатели из Находки Приморского края оказали первую помощь 36-летнему парапланеристу, потерпевшему крушение. Мужчина во время полета столкнулся со склоном сопки Брат. Об этом пишет Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа.
Сообщение о происшествии поступило на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Звонивший заявил, что на склоне сопки находился травмированный мужчина. Спасатели оперативно прибыли на место и оказали ему первую помощь. Затем пострадавшего транспортировали к подножью сопки и передали врачам скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов США в Нью-Джерси застрелил мужчину, вызвавшего полицию из-за грабителей. Произошедшее является вторым инцидентом неправомерного нападения полицейских в округе за год.