Столкнувшийся с сопкой в Приморье парапланерист госпитализирован

Сообщение о происшествии поступило на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Звонивший заявил, что на склоне сопки находился травмированный мужчина. Спасатели оперативно прибыли на место и оказали ему первую помощь. Затем пострадавшего транспортировали к подножью сопки и передали врачам скорой медицинской помощи.