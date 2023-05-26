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Столкнувшийся с сопкой в Приморье парапланерист госпитализирован

Происшествия
Столкнувшийся с сопкой в Приморье парапланерист госпитализирован

Спасатели из Находки Приморского края оказали первую помощь 36-летнему парапланеристу, потерпевшему крушение. Мужчина во время полета столкнулся со склоном сопки Брат. Об этом пишет Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа.

Сообщение о происшествии поступило на пульт единой дежурно-диспетчерской службы Звонивший заявил, что на склоне сопки находился травмированный мужчина. Спасатели оперативно прибыли на место и оказали ему первую помощь. Затем пострадавшего транспортировали к подножью сопки и передали врачам скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов США в Нью-Джерси застрелил мужчину, вызвавшего полицию из-за грабителей. Произошедшее является вторым инцидентом неправомерного нападения полицейских в округе за год.
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