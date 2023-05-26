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Пожар в огромном ангаре на территории Пушкинского района Петербурга локализован

Происшествия
Пожар в огромном ангаре на территории Пушкинского района Петербурга локализован

Главное управление МЧС по г. Санкт-Петербургу сообщило о локализации возгорания в цельнометаллическом ангаре на Московском шоссе, 191 Б. Соответствующая информация представлена в официальном Telegram-канале регионального управления.

Отмечено, что пламя распространилось на площади 200 квадратных метров в ангаре размером десять на 30 метров. В 00:56 огнеборцы локализовали пожар, произведен отказ дополнительного номера 1-БИС. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Ранее владелец сгоревшей квартиры на Никитском бульваре в Москве Евгений Фукс рассказал о подробностях пожара в собственном жилище. Мужчина заявил, что возгорание произошло после того, как сотрудники МЧС попросили его покинуть помещение и остались одни в жилище.
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