Пожар в огромном ангаре на территории Пушкинского района Петербурга локализован

Ранее владелец сгоревшей квартиры на Никитском бульваре в Москве Евгений Фукс рассказал о подробностях пожара в собственном жилище. Мужчина заявил, что возгорание произошло после того, как сотрудники МЧС попросили его покинуть помещение и остались одни в жилище.