Пожар в огромном ангаре на территории Пушкинского района Петербурга локализован

Главное управление МЧС по г. Санкт-Петербургу сообщило о локализации возгорания в цельнометаллическом ангаре на Московском шоссе, 191 Б. Соответствующая информация представлена в официальном Telegram-канале регионального управления.
Отмечено, что пламя распространилось на площади 200 квадратных метров в ангаре размером десять на 30 метров. В 00:56 огнеборцы локализовали пожар, произведен отказ дополнительного номера 1-БИС. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.
Ранее владелец сгоревшей квартиры на Никитском бульваре в Москве Евгений Фукс рассказал о подробностях пожара в собственном жилище. Мужчина заявил, что возгорание произошло после того, как сотрудники МЧС попросили его покинуть помещение и остались одни в жилище.