Фигурист Смолкин не планирует возвращаться в Россию

Отец российского фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в паре с Дианой Дэвис, рассказал планирует ли его сын вернуться в Россию. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
Борис Смолкин рассказал, что Глеб продолжает тренироваться в США и не планирует возвращаться в Россию на данный момент. Он также отметил, что не слышал о возможном выступлении Глеба за другую страну. Партнерша Глеба, Диана Дэвис, является дочерью известного российского тренера Этери Тутберидзе.
Ранее появлялись слухи о возможном переходе пары в другую сборную. Американские СМИ сообщали, что они прошли просмотр в Федерации фигурного катания США, а недавно появилась информация о том, что они могут перейти в сборную Израиля. В текущем сезоне пара пропустила все этапы российских Гран-при и Чемпионат России.
Ранее СМИ сообщили, что российский фигурист Дарио Чиризано планирует перейти в сборную Чехии. Теперь он будет выступать с чешкой Денизой Цимловой.