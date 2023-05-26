Фигурист Смолкин не планирует возвращаться в Россию

Ранее появлялись слухи о возможном переходе пары в другую сборную. Американские СМИ сообщали, что они прошли просмотр в Федерации фигурного катания США, а недавно появилась информация о том, что они могут перейти в сборную Израиля. В текущем сезоне пара пропустила все этапы российских Гран-при и Чемпионат России.