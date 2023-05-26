Эксперт Игорь Ковалев усомнился в предстоящей революции в Белоруссии

По словам Ковалева, все заявления Варшавы о том, что Польша готовит революцию в Белоруссии с помощью оппозиции и вооруженных солдат, являются провокацией, которая рассчитана на одобрение западных партнеров ради их спонсирования. Это связано с тем, что лидирующее число оппозиционеров Белоруссии покинули страну ради Польши или Литвы, информирует «Радио Sputnik». Только вот сейчас реальной оппозиции Лукашенко нет ни только в стране, но и за ее пределами.