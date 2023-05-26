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Эксперт Игорь Ковалев усомнился в предстоящей революции в Белоруссии

Политика
Эксперт Игорь Ковалев усомнился в предстоящей революции в Белоруссии

Заместитель декана факультета мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев прокомментировал оппозиционное восстание в Белоруссии, которое хочет организовать Польша.

По словам Ковалева, все заявления Варшавы о том, что Польша готовит революцию в Белоруссии с помощью оппозиции и вооруженных солдат, являются провокацией, которая рассчитана на одобрение западных партнеров ради их спонсирования. Это связано с тем, что лидирующее число оппозиционеров Белоруссии покинули страну ради Польши или Литвы, информирует «Радио Sputnik». Только вот сейчас реальной оппозиции Лукашенко нет ни только в стране, но и за ее пределами.

Ранее сообщалось, что польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил о подготовке революции в Белоруссии для свержения президента Александра Лукашенко. По словам генерала, Варшава готовится к вооруженному восстанию в стране для того, чтобы поддержать оппозицию с помощью своей армии.
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