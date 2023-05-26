Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса заявил на празднике в честь Дня Африки, что его страна не собирается отказываться от нейтралитета в вопросе конфликта на Украине.
Как сообщил сайт издания РБК, президента пытаются напугать санкциями против экономики страны, но его мнение непреклонно.
«Мы будем сохранять нашу позицию приверженности к мирному разрешению конфликтов, где бы они не возникали», - подчеркнул Рамафоса.
Критика западных стран со стороны президента ЮАР обуславливается их агрессивной политикой по отношению к «несогласным» с ними и прямыми угрозами ЮАР.
Ранее издание А42 рассказало, что похищенного в Африке австралийского врача спасли после семи лет плена.