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ЮАР не откажется от нейтралитета в конфликте на Украине

Политика
ЮАР не откажется от нейтралитета в конфликте на Украине

Президент Южноафриканской Республики Сирил Рамафоса заявил на празднике в честь Дня Африки, что его страна не собирается отказываться от нейтралитета в вопросе конфликта на Украине.

Как сообщил сайт издания РБК, президента пытаются напугать санкциями против экономики страны, но его мнение непреклонно.

«Мы будем сохранять нашу позицию приверженности к мирному разрешению конфликтов, где бы они не возникали», - подчеркнул Рамафоса.

Критика западных стран со стороны президента ЮАР обуславливается их агрессивной политикой по отношению к «несогласным» с ними и прямыми угрозами ЮАР.

Ранее издание А42 рассказало, что похищенного в Африке австралийского врача спасли после семи лет плена.
Сирил Рамафоса ЮАР санкции
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