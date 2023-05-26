Экс-президент США Дональд Трамп назвал предвыборную кампанию своего конкурента тяжелой

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал начало предвыборной кампании своего конкурента из республиканской партии и губернатора Флориды Рона Десантиса.
На данный момент множество социальных опросов демонстрируют, что около 53% избирателей намерены голосовать за Трампа, так как он кажется им наиболее успешным кандидатом. В связи с этим, по словам экс–президента, его предвыборная кампания идет хорошо, чего нельзя сказать о компании его конкурента Десантисе. Трамп заявил, предвыборная гонка губернатора Флориды началась крайне тяжело, информирует телеканал News Nation.
Ранее сообщалось, что Десантис подал заявку на участие в предстоящих президентских выборах в 2024 году. Десантис, как и Трамп, принадлежит партии республиканцев в отличие от их конкурента – действующего президента США Джо Байдена, который представляет партию демократов.