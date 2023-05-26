Reuters: США планируют объявить о новых поставках оружия Киеву на сумму 300 млн долларов

Расширение пакета помощи будет включать в основном боеприпасы. О решении будет объявлено либо уже 26 мая, либо после праздничных выходных в Соединенных Штатах, связанных с Днем Поминовения. Ожидается, что в поставки будут, в том числе включены управляемые ракеты для пусковых установок HIMARS. Помощь будет выделена с использованием президентских полномочий по сокращению запасов, что позволяет санкционировать поставки без одобрения Конгресса.