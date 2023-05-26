Публика оказалась возмущена состоянием Александра Емельяненко перед очередным боем

Запои и срок в тюрьме негативно сказались на самочувствии спортсмена. Недавний бой в поп-ММА против блогера-легковеса Артема Резникова окончился поражением Емельяненко. Наблюдавшие за ним зрители и врачи выступали против того, чтобы выпускать его в ринг, но судьи и руководители матча решили иначе.