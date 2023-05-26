Публика оказалась возмущена состоянием Александра Емельяненко перед очередным боем

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко начал сильно «сдавать» в плане здоровья и врачи, а также поклонники гадают, сможет ли он продолжать свою бойцовскую карьеру. Об этом сообщило издание MEN TODAY.
Запои и срок в тюрьме негативно сказались на самочувствии спортсмена. Недавний бой в поп-ММА против блогера-легковеса Артема Резникова окончился поражением Емельяненко. Наблюдавшие за ним зрители и врачи выступали против того, чтобы выпускать его в ринг, но судьи и руководители матча решили иначе.
Против присутствия Емельяненко даже в непрофессиональном спорте заявили многие именитые бойцы.
«Он похож на человека, которому нужно пройти длинный курс реабилитации», - заявил чемпион М-1 Selection Вячеслав Василевский.
Весь матч для Александра прошел в позиции защиты. Сам он бить уже был не в состоянии, а здоровья уже не хватает, чтобы выдержать удар даже легковеса.
Ранее издание А42 рассказало как бы действовал боец ММА Александр Волков, в случае встречи на ринге с бойцом нетрадиционной ориентации.