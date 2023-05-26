Стоматолог Тимофеев рассказал, что делать в первую очередь, если ребенок повредил зуб

Врач-стоматолог Дмитрий Тимофеев поделился советами о том, как поступать, если у ребенка был травмирован зуб и рассказал можно ли его спасти. Советы специалиста опубликовало издание «Газета.Ru».
Первый шаг после травмы зуба, по мнению доктора - исключить сотрясение мозга и затем обратиться к стоматологу. Если молочный зуб был поврежден и кровоточит, его не следует самостоятельно возвращать в исходное положение, а нужно как можно скорее обратиться к врачу. В таком случае зуб может быть спасен. При этой травме он может изменить цвет, у ребенка вероятно появление отека и возникновение боли из-за повреждения тканей пародонта или разрыва нервно-кровяного пучка. Если зуб полностью выбит, его также можно спасти, но важно действовать быстро.
Нужно найти выбитый зуб и аккуратно промыть его водой, но не браться за корневую часть. Затем зуб нужно опустить в молоко и как можно скорее обратиться к стоматологу, чтобы он вернул его на место и зашинировал его. В таком случае у ребенка есть 60 минут, чтобы попасть на прием к врачу. Если зуб сломался, то крайний срок, чтобы его спасти – 24 часа. Нужно найти осколок зуба, положить его в молоко, чтобы не допустить развития бактерий в тканях, и как можно скорее обратиться к специалисту.
Ранее стоматолог Николай Ожерельев рассказал, что неправильная чистка зубов может создать угрозу для сердца. Дело в том, что некоторые бактерии, обитающие в ротовой полости, способны проникать в кровоток и распространяются по всему организму.