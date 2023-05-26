Стоматолог Тимофеев рассказал, что делать в первую очередь, если ребенок повредил зуб

Нужно найти выбитый зуб и аккуратно промыть его водой, но не браться за корневую часть. Затем зуб нужно опустить в молоко и как можно скорее обратиться к стоматологу, чтобы он вернул его на место и зашинировал его. В таком случае у ребенка есть 60 минут, чтобы попасть на прием к врачу. Если зуб сломался, то крайний срок, чтобы его спасти – 24 часа. Нужно найти осколок зуба, положить его в молоко, чтобы не допустить развития бактерий в тканях, и как можно скорее обратиться к специалисту.