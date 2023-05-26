Известный тренер Зинедин Зидан отказался от контракта с «Аль-Насром», несмотря на колоссальную зарплату

Ранее сообщалось, что Роналду официально стал игроком «Аль-Насра». Его контракт предполагает сотрудничество до 2030 года. Зарплата игрока составляет примерно 200 млн евро в год. На данный момент португалец находится в составе арабской команды уже пять месяцев. За это время он провел 17 матчей и забил 18 голов.