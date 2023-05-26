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Известный тренер Зинедин Зидан отказался от контракта с «Аль-Насром», несмотря на колоссальную зарплату

Спорт
Известный тренер Зинедин Зидан отказался от контракта с «Аль-Насром», несмотря на колоссальную зарплату

Известный французский тренер Зинедин Зидан отказался от предложения клуба «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, в котором сейчас выступает нападающий Криштиану Роналду.

Клуб предложил Зидану контракт, который предполагал зарплату в 150 млн евро за два года. Однако именитый тренер отверг это предложение. Он аргументировал это тем, что рассчитывает подписать контракт с каким-нибудь топ-клубом из европейской лиги, поэтому ждет звонка, информирует Foot Mercato.

Ранее сообщалось, что Роналду официально стал игроком «Аль-Насра». Его контракт предполагает сотрудничество до 2030 года. Зарплата игрока составляет примерно 200 млн евро в год. На данный момент португалец находится в составе арабской команды уже пять месяцев. За это время он провел 17 матчей и забил 18 голов.
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