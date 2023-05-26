Хозяин сгоревшей квартиры на Никитском бульваре в Москве Евгений Фукс поделился подробностями пожара

Фукс рассказал, что в какой-то момент началось образование дыма из стены, хотя располагавшаяся внутри проводка, по его словам, была новой. После срабатывания автоматической системы помещение было обесточено. Приехавшая на вызов сотрудника ТСЖ пожарная охрана вскрыла розетку и попросила хозяина покинуть квартиру, якобы после чего из стены возникло пламя – в тот момент, когда пожарные остались одни в помещении.