Хозяин сгоревшей квартиры на Никитском бульваре в Москве Евгений Фукс поделился подробностями пожара

Накануне огнеборцам удалось ликвидировать возгорание в одной из московских квартир на Никитском бульваре. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров. Владелец сгоревшей квартиры Евгений Фукс поделился подробностями с 5-tv.ru.
Фукс рассказал, что в какой-то момент началось образование дыма из стены, хотя располагавшаяся внутри проводка, по его словам, была новой. После срабатывания автоматической системы помещение было обесточено. Приехавшая на вызов сотрудника ТСЖ пожарная охрана вскрыла розетку и попросила хозяина покинуть квартиру, якобы после чего из стены возникло пламя – в тот момент, когда пожарные остались одни в помещении.
Ранее сообщалось о крупном пожаре в цельнометаллическом ангаре в Пушкинском районе Петербурга. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены от МЧС 27 человек и шесть единиц специальной техники.