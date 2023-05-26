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Испания готовит новые поставки оружия Киеву

Политика
Испания готовит новые поставки оружия Киеву

Испания расширит поставки основных танков Leopard 2A4 на Украину, добавив к уже поставленным шести единицам еще четыре. Об этом сообщает издание MK.RU.

Таким образом, Испания поставит Украине 10 танков Leopard 2, а также некоторое количество бронетранспортеров М-113.

Глава Минобороны страны Маргарита Роблес рассказала об обучении украинских военных на территории Испании. По ее словам, подготовку прошли уже около 1500 солдат.

По данным прессы, поставка первых шести танков Leopard 2 из Испании произойдет в ближайшее время. Пока что ни один танк не был доставлен в Украину, так как они все еще находятся на ремонте.

Ранее СМИ сообщили, что Швеция намерена предоставить Киеву артиллерийские установки Archer. Кроме того, шведские инструкторы занимаются подготовкой украинских солдат.
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