Названы способы комфортно перетерпеть отключение горячей воды

Сами по себе, эти две недели полны грязи и ужаса. Кипячение воды в тазиках будет еще долго отзываться болью в пояснице, а кошмары с роковым объявлением ЖЭКа будут преследовать вас в самых ужасных снах. Способы, которые назовут эксперты нельзя применить везде и всегда, но с их помощью вы сможете облегчить свою жизнь на тяжелый период без кипятка из-под крана.