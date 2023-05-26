Названы способы комфортно перетерпеть отключение горячей воды

Эксперты из издания MAXIM рассказали о доступных методах, позволяющих обойти отключение горячей воды в квартире.
Сами по себе, эти две недели полны грязи и ужаса. Кипячение воды в тазиках будет еще долго отзываться болью в пояснице, а кошмары с роковым объявлением ЖЭКа будут преследовать вас в самых ужасных снах. Способы, которые назовут эксперты нельзя применить везде и всегда, но с их помощью вы сможете облегчить свою жизнь на тяжелый период без кипятка из-под крана.
Попробуйте купить себе электрический водонагреватель. Их стоимость не высока, цена начинается от 1200 рублей. Более премиальные товары сегмента позволят получать практически такой же напор воды, как и из водопровода.
Накопительный бойлер выйдет уже подороже, но у вас всегда будет запас горячей воды, которого хватит на всю семью. Монтаж устройства сейчас уже очень упрощен, так что вы сможете поставить нагреватель даже самостоятельно.
Попробуйте встретиться с друзьями и сходить в баню. Нет ничего лучше, чем попариться с товарищами, попивая прохладительные напитки в комнате ожидания. Главное - это не повторять судьбу Жени Лукашина из «Иронии судьбы», но вам будет попроще, лето как-никак.
Воспользуйтесь сухими шампунями и гелями для мытья. Они пусть и не так эффективны, как предназначенные для использования с водой, но некоторое время вы сможете перетерпеть.
Попробуйте посетить фитнесс-зал или спортивный клуб. В местных душевых проблема отключения горячей воды вас точно не коснется.
Ранее издание А42 рассказало о запланированной в Кемерово постройке 150-этажных небоскребов. Коснется ли их проблема отключения горячей воды - загадка.