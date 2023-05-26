The Guradian: Великобритания нашла новый способ давления на Россию с помощью замороженных активов

Страны Евросоюза не раз говорили о своем намерении передать российские замороженные активы Киеву для восстановления Украины. Однако с юридической точки зрения это крайне маловероятно реализовать, поэтому Великобритания предложила новый вариант. Согласно ему, ЕС будет держать российские активы в заморозке до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине компенсацию для восстановления инфраструктуры, информирует The Guradian.