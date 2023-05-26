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The Guradian: Великобритания нашла новый способ давления на Россию с помощью замороженных активов

Экономика
The Guradian: Великобритания нашла новый способ давления на Россию с помощью замороженных активов

Издание The Guradian рассказало об условии, которое выдвинула Великобритания в контексте возвращения замороженных российских активов.

Страны Евросоюза не раз говорили о своем намерении передать российские замороженные активы Киеву для восстановления Украины. Однако с юридической точки зрения это крайне маловероятно реализовать, поэтому Великобритания предложила новый вариант. Согласно ему, ЕС будет держать российские активы в заморозке до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине компенсацию для восстановления инфраструктуры, информирует The Guradian.

Ранее сообщалось, что ЕС решил частично использовать российские активы в пользу Украины. Союз намерен перечислить проценты, которые накапливаются на замороженных активах, Киеву. На данный момент сумма активов составляет 196 млрд долларов.
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