The Guradian: Великобритания нашла новый способ давления на Россию с помощью замороженных активов

Издание The Guradian рассказало об условии, которое выдвинула Великобритания в контексте возвращения замороженных российских активов.
Страны Евросоюза не раз говорили о своем намерении передать российские замороженные активы Киеву для восстановления Украины. Однако с юридической точки зрения это крайне маловероятно реализовать, поэтому Великобритания предложила новый вариант. Согласно ему, ЕС будет держать российские активы в заморозке до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине компенсацию для восстановления инфраструктуры, информирует The Guradian.
Ранее сообщалось, что ЕС решил частично использовать российские активы в пользу Украины. Союз намерен перечислить проценты, которые накапливаются на замороженных активах, Киеву. На данный момент сумма активов составляет 196 млрд долларов.