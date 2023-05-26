Швеция передаст Украине САУ Archer

Украинская армия получает не только новое оборудование, но и «значительно улучшает свои навыки благодаря высокому профессионализму шведских специалистов», отметили в Министерстве обороны Украины. В рамках тренинговых миссий, проводимых совместно со шведскими инструкторами, военнослужащие получают практическую подготовку и совершенствуют свои навыки.