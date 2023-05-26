Швеция передаст Украине САУ Archer

Киев пополнит свой артиллерийский парк новыми самоходными артиллерийскими установками Archer, производства Швеции уже к текущему лету. Об этом сообщает издание MK.RU.
Украинские военные активно готовятся к эксплуатации этих систем, а также заканчивают обучение на современных бронированных машинах CV 90. На брифинге, проведенном совместно с министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином и шведским коллегой Полом Йонсоном, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение новой техники от Швеции.
Украинская армия получает не только новое оборудование, но и «значительно улучшает свои навыки благодаря высокому профессионализму шведских специалистов», отметили в Министерстве обороны Украины. В рамках тренинговых миссий, проводимых совместно со шведскими инструкторами, военнослужащие получают практическую подготовку и совершенствуют свои навыки.
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон одобрил передачу истребителей F-16 Украине. Сейчас проходит обсуждение различных аспектов осуществления поставок.