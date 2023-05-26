Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР 46 раз за сутки 25 мая

Вооруженные силы Украины совершили атаки по трем направлениям: донецкое (24 обстрела из РСЗО и артиллерии 155 мм); горловское (21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм); волновахское (один обстрел из артиллерии 152 мм). Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 277 различных снарядов.