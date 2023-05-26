Вооруженные силы Украины атаковали территорию ДНР 46 раз за сутки 25 мая

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о 46 фактах ведения огня со стороны ВСУ по территории ДНР за сутки 25 мая.
Вооруженные силы Украины совершили атаки по трем направлениям: донецкое (24 обстрела из РСЗО и артиллерии 155 мм); горловское (21 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм); волновахское (один обстрел из артиллерии 152 мм). Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 277 различных снарядов.
Районы пяти населенных пунктов ДНР оказались под огнем 25 мая: Горловка, Пантелеймоновка, Донецк, Александровка и Благодатное. В результате совершенных атак ранения получили семь гражданских лиц, в том числе дети 2013 и 2017 годов рождения.
Ранее сообщалось о повторном о повторном подземном толчке 25 мая в Краснодарском крае. Сейсмическая активность зафиксирована в 23:31 в Туапсе.