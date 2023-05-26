Огромный ангар полыхает в Пушкинском районе Петербурга

Спасатели получили сообщение о пожаре 26 мая в 00:06. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров в цельнометаллическом ангаре размером 20 на 50 метров. В 00:25 был подан дополнительный номер 1-БИС. К борьбе с огнем привлечены шесть единиц специальной техники и 27 человек личного состава МЧС.