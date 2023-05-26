Огромный ангар полыхает в Пушкинском районе Петербурга

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу сообщило о возгорании ангара на Московском шоссе, 191 Б. Информация о пострадавших к настоящему времени не поступала. Об этом пишет официальный канал министерства.
Спасатели получили сообщение о пожаре 26 мая в 00:06. Пламя распространилось на площади 100 квадратных метров в цельнометаллическом ангаре размером 20 на 50 метров. В 00:25 был подан дополнительный номер 1-БИС. К борьбе с огнем привлечены шесть единиц специальной техники и 27 человек личного состава МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в исправительной колонии №8 на территории Татарстана. Дежурные работники МЧС выехали на место происшествия. Информация о пострадавших среди сотрудников и заключенных отсутствовала.