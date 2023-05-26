Нидерландский НПЗ начал делать экологически чистое топливо из навоза

Нефтеперерабатывающий завод в Нидерландах начал использовать навоз в качестве экологически чистого топлива.
Как сообщает сайт издания The New York Times, метан, вырабатываемый «перебродившим» навозом, вполне можно использовать на множестве предприятий, а такой способ получения газа считается самым природосберегающим в мире.
«Каждый год мы видим, как страны адаптируют и меняют правила», - заявил вице-президент компании Varo по изучению новых источников энергии и инновациям Тео Паннкит.
Основной проблемой в производстве такого сырья считается сложность поддержки необходимых для выделения метана условий и малая распространенность среди стран потребителей газа.
В плюсы же выносится относительная дешевизна товара и его практически повсеместная доступность. Химики НПЗ использующих «навозный» метан рассчитывают на расширение своих мощностей и популяризацию метода производства.
Ранее сайт DEITA поделился планами G7 и ЕС по сокращению закупок российского газа.