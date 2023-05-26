Тренер Гудсон назвала лучшие упражнения для похудения

Фитнес-эксперт Эми Гудсон определила шесть типов физических упражнений, которые наиболее эффективны для похудения. Советы специалиста опубликовало издание «Лента.ру».
Гудсон отметила положительный эффект от плавания, баскетбола, скалолазания и велосипедных прогулок. Кроме того, она рекомендует занятия зумбой, так как это позволяет сжечь от 500 до 800 килокалорий за один час.
Фитнес-эксперт также отметила, что флаг-футбол, разновидность американского футбола, является эффективным способом снижения веса. В матче длительностью 40 минут можно сжечь до 605 килокалорий в зависимости от веса спортсмена.
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