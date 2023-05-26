Русско-украинский конфликт является «тотальной гибридной войной Запада» с Москвой, которая реализуется за счет нацистского киевского режима. Вопреки сотрудничеству России и Южной Кореи, Сеул встал на сторону Запада, что стало причиной «заморозки» российско-южнокорейских отношений, заявил Кулик во время выступления в Университете Вонгван. Дипломат отметил, что это решение Сеула может разрушить многолетнее сотрудничество этих стран.