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Посол Андрей Кулик заявил о разрушении отношений России и Южной Кореи из-за участия в тотальном конфликте

Политика
Посол Андрей Кулик заявил о разрушении отношений России и Южной Кореи из-за участия в тотальном конфликте

Посол России в Южной Корее Андрей Кулик рассказал об участии Сеула в «гибридной войне Запада с Россией», которая происходит за счет Украины.

Русско-украинский конфликт является «тотальной гибридной войной Запада» с Москвой, которая реализуется за счет нацистского киевского режима. Вопреки сотрудничеству России и Южной Кореи, Сеул встал на сторону Запада, что стало причиной «заморозки» российско-южнокорейских отношений, заявил Кулик во время выступления в Университете Вонгван. Дипломат отметил, что это решение Сеула может разрушить многолетнее сотрудничество этих стран.

Ранее сообщалось, что управление национальной безопасности администрации президента Южной Кореи готово рассмотреть вопрос передачи Украине не только гуманитарной помощи, но и боеприпасов. Это решение связано с дефицитом снарядов у ВСУ.
южная корея россия Украина Андрей Кулик
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