Названы лучшие и незаменимые предметы для пикника на свежем воздухе

Эксперты из издания «Правила Жизни» сделали подборку из лучших предметов для пикника на природе, которые не стоит забывать, если вы поехали на природу.
Идеальным вариантом для носки продуктов станет плетеная корзиночка с крышкой. Вспомните альпийских пастухов и финских девушек у реки, стать немного похожими на них сидя в лесу вполне неплохой вариант, плюс, впечатлить товарищей смешной корзиной никогда не лишнее.
Термос, даже советский походный, будет незаменимой вещью. Многие не знают, но это приспособление способно сохранять температуру и охлажденных напитков, так что если вы решите выпить чего-то освежающего, то лучше взять его с собой.
Качественный плед, через который не будут пробиваться ветки и жесткие ростки нужен каждому, ведь нет ничего приятнее, чем посидеть на мягкой земле в окружении первозданной красоты и не испачкать при этом себя.
Многофункциональный штопор поможет вам в быстром открытии бутылок, когда это уже просто необходимо. Главное не покупайте низкокачественный, ведь продавливание пробки в бутылку чревато кусочками древесины и пластика в вашем напитке.
Складной контейнер не только выступает в качестве прочной и компактной тарелки, но и отлично оберегает ваши руки от горячей пищи. Не забудьте помыть его, после возвращения домой, ведь присохшая и протухшая еда, обнаруженная на дне сумки не самый лучший сюрприз.
Ранее врач Османов пообщался с изданием RT и посоветовал россиянам взять с собой на природу пантенол и жгут.