Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что трехсторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может стать «хорошим прологом» к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Путин отметил, что Москва признательна представителями Баку и Еревана за «оперативную реакцию» на инициативу провести новую трехстороннюю встречу. Лидер России подчеркнул, что именно такой формат переговоров позволил многого добиться осенью 2020 года – тогда боевые действия были прекращены, была инициирована работа по делимитации границы, разблокированию транспортных и экономических коммуникаций, – передает слова президента РФ информационное агентство «РИА Новости».
Ранее правозащитник Аджаму Барака объяснил причину долгого отсутствия президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Эксперт заявил, что украинский лидер боится ответных мер Москвы против него в связи с атакой украинских беспилотников на Кремль.