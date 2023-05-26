Владимир Путин: Трехсторонняя встреча с лидерами Армении и Азербайджана является прологом к миру

Путин отметил, что Москва признательна представителями Баку и Еревана за «оперативную реакцию» на инициативу провести новую трехстороннюю встречу. Лидер России подчеркнул, что именно такой формат переговоров позволил многого добиться осенью 2020 года – тогда боевые действия были прекращены, была инициирована работа по делимитации границы, разблокированию транспортных и экономических коммуникаций, – передает слова президента РФ информационное агентство «РИА Новости».