Парфюмер Ушакова рассказала, как правильно выбрать духи

Парфюмер Мария Ушакова опровергла распространенный миф о том, что для выбора духов необходимо нюхать кофе. Об этом сообщает издание «Мослента».
По словам эксперта, после прослушивания трех-четырех ароматов в магазине нет нужды нюхать кофе, так как он не позволяет рецепторам отдохнуть, а лишь забивает их. Чтобы обновить восприятие запахов, лучше попить стакан простой воды или выйти на улицу и подышать свежим воздухом.
Некоторые парфюмеры также используют метод нюхания локтя, чтобы очистить свои рецепторы на чистой коже. Ушакова также отметила, что многие ошибочно считают синтетическую парфюмерию плохой. Однако, хорошие современные парфюмы без использования синтетических компонентов просто невозможны, подчеркнула эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что школьник из Москвы едва не погиб после того, как напился парфюма. Его нашли без сознания в подъезде и позже поставили диагноз «Острое отравление алкоголем».