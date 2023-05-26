Парфюмер Ушакова рассказала, как правильно выбрать духи

По словам эксперта, после прослушивания трех-четырех ароматов в магазине нет нужды нюхать кофе, так как он не позволяет рецепторам отдохнуть, а лишь забивает их. Чтобы обновить восприятие запахов, лучше попить стакан простой воды или выйти на улицу и подышать свежим воздухом.