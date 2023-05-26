Российский танк снова не оправдал ожиданий в Европе: Жители Амстердама возложили цветы на Т-72

В мае на площади Лейдсеплейн в Амстердаме установили инсталляцию в виде российского танка Т-72, который был захвачен на Украине. Предполагалось, что подобный монумент обратит внимание жителей на успех украинской стороны на поле боя, однако граждане восприняли ее иначе. В четверг, 25 мая, возле инсталляции появилось сердце, выложенное из цветов. Также на сам танк многие люди начали возлагать цветы, информируют РИА новости.