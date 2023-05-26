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Президент РФ Владимир Путин провел трехстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана

Политика
Президент РФ Владимир Путин провел трехстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана

Трехсторонняя встреча лидера России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева завершилась в Москве. Об этом пишет информационное издание «РИА Новости».

Владимир Путин перед мероприятием провел двусторонние встречи с каждым из глав государств. Президент РФ сообщил, что до официального начала трехсторонних переговоров он, Пашинян и Алиев общались «тет-а-тет». Общая встреча продлилась около 20-и минут.

Ранее сообщалось, главы парламентов Сербии (Владимир Орлич) и Азербайджана (Сахиба Гафарова) подписали меморандум о взаимопонимании. Мероприятие состоялось в столице Сербии – городе Белграде. Гафарова прибыла туда с официальным визитом в ответ посещения Орлича Баку 16 мая.
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