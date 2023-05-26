Президент РФ Владимир Путин провел трехстороннюю встречу с лидерами Армении и Азербайджана

Владимир Путин перед мероприятием провел двусторонние встречи с каждым из глав государств. Президент РФ сообщил, что до официального начала трехсторонних переговоров он, Пашинян и Алиев общались «тет-а-тет». Общая встреча продлилась около 20-и минут.