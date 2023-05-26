Повторный подземный толчок зафиксирован в Туапсе

В Краснодарском крае зарегистрирован новый подземный толчок. Он был слабее предыдущего, но оказался ощутимее.
Как сообщает Telegram-канал Kub Mash, сейсмологическая активность зафиксирована в 23:31 по московскому времени. Силу землетрясения предварительно оценивают в 4 балла по шкале Рихтера. На видеозаписях очевидцев из Туапсе видно, что в местных магазинах попадали товары с полок. Информации о пострадавших и разрушениях домов, и построек не поступало.
Ранее стало известно, что 22:05 по мск, в Туапсе были зафиксированы подземные толчки. Эпицентр сейсмоактивности обнаружен в населенном пункте Ольгинка. На месте происшествия работают оперативные группы экстренных служб.