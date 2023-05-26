«До потери пульса»: Эксперты рассказали о кричащих признаках депрессии

Как правило, во время депрессии у человека пропадает мотивация что-либо делать, например, работать, из-за чего снижается продуктивность. Однако такое бывает не всегда, и в некоторых случаях человек может наоборот погрузиться в работу с головой, изматывая себя. Таким образом, чрезмерное и продолжительное отсутствие мотивации также сигнализирует о депрессии, как и непреодолимое желание работать до потери пульса, информирует The Sun.