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«До потери пульса»: Эксперты рассказали о кричащих признаках депрессии

Общество
«До потери пульса»: Эксперты рассказали о кричащих признаках депрессии

Психолог Рина Баджи перечислила симптомы депрессии, которые некоторые люди игнорируют и не замечают.

Как правило, во время депрессии у человека пропадает мотивация что-либо делать, например, работать, из-за чего снижается продуктивность. Однако такое бывает не всегда, и в некоторых случаях человек может наоборот погрузиться в работу с головой, изматывая себя. Таким образом, чрезмерное и продолжительное отсутствие мотивации также сигнализирует о депрессии, как и непреодолимое желание работать до потери пульса, информирует The Sun.

Ранее сообщалось, что экс-певица группы SEREBRO Екатерина Кищук рассказала о своей депрессии во время работы в коллективе. По ее словам, во время участия в группе она была максимально отстранена от вечеринок и общественной жизни из-за депрессии, которую пыталась компенсировать алкоголем.
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