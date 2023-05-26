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Философ Фукуяма рассказал, при каких условиях Украину возьмут в НАТО

Политика
Философ Фукуяма рассказал, при каких условиях Украину возьмут в НАТО

Профессор Стенфордского университета Фрэнсис Фукуяма заявил на Киевском форуме по безопасности, что Украину могут взять в НАТО в случае захвата Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщает издание «Лента новостей Крыма».

Фукуяма считает, что возвращение этих территорий Украине поможет перерезать возможности России для поставок в Крым, блокируя сухопутный коридор и создаст серьезную угрозу для Керченского моста. Кроме того, Украина сможет снова перекрыть канал, который поставляет воду на полуостров. Однако, такой подход может привести к дальнейшей эскалации конфликта и чреват рисками для мирного населения. Принятие Украины в НАТО может предотвратить возобновление конфликта России в будущем, считает философ.

Ранее политолог Богдан Безпалько сообщил, что Украина уже является прокси-инструментом Североатлантического альянса. Тем не менее, он не ожидает официального присоединения Киева к НАТО.
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