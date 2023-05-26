Философ Фукуяма рассказал, при каких условиях Украину возьмут в НАТО

Фукуяма считает, что возвращение этих территорий Украине поможет перерезать возможности России для поставок в Крым, блокируя сухопутный коридор и создаст серьезную угрозу для Керченского моста. Кроме того, Украина сможет снова перекрыть канал, который поставляет воду на полуостров. Однако, такой подход может привести к дальнейшей эскалации конфликта и чреват рисками для мирного населения. Принятие Украины в НАТО может предотвратить возобновление конфликта России в будущем, считает философ.