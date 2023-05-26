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Пригожин не подтвердил информацию о спонсировании ЧВК «Вагнер» баскетбольной команды «Платов»

Общество
Пригожин не подтвердил информацию о спонсировании ЧВК «Вагнер» баскетбольной команды «Платов»

ЧВК «Вагнер» не получала никаких писем от женской команды по баскетболу «Платов». Слова основателя компании Евгения Пригожина передала пресс-служба компании «Конкорд».

Редакция издания «РБ Бизнес» поинтересовалась, может ли военная компания стать генеральным спонсором женской баскетбольной команды «Платов». Соответствующую информацию ранее распространил Telegram-канал Baza. Уточняется, что может поменяться даже название команды.

Пригожин отметил, что никаких писем он не получал, так что информация не соответствует действительности.

«Программа спонсорства спортивных команд у нас отсутствует. К сожалению, у нас на сегодня огромное количество других проблем. Спасибо», — ответил бизнесмен.
Пригожин не подтвердил информацию о спонсировании ЧВК «Вагнер» баскетбольной команды «Платов»

Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» получили госнаграды за взятие Артемовска. Количество награжденных не уточняется, однако известно, что «музыкантам» выдали Звезды Героев России.
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