Американская полиция застрелила мужчину, позвонившего в 911 из-за грабителей в своем доме

Как сообщает сайт The New York Times, 49-летний Чарльз Фредерик Шарп обнаружил на своем заднем дворе в Нью-Джерси правонарушителей. Сначала он попытался спугнуть их петардами, но у него не вышло, и он решил позвонить по единому экстренному номеру 911 и вызвать полицию. Прибывший служащий увидел на пороге дома Шарпа, говорящего по телефону и сразу начал стрелять в него.