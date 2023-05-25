Американская полиция застрелила мужчину, позвонившего в 911 из-за грабителей в своем доме

Американский полицейский застрелил мужчину, который вызвал правоохранителей из-за грабителей в своем доме.
Как сообщает сайт The New York Times, 49-летний Чарльз Фредерик Шарп обнаружил на своем заднем дворе в Нью-Джерси правонарушителей. Сначала он попытался спугнуть их петардами, но у него не вышло, и он решил позвонить по единому экстренному номеру 911 и вызвать полицию. Прибывший служащий увидел на пороге дома Шарпа, говорящего по телефону и сразу начал стрелять в него.
Мужчина погиб от полученных ранений. Генеральный прокурор штата выдвинул полицейскому обвинения в непредумышленном убийстве. Примечательно, что это уже второе неправомерное нападение полицейского в округе Нью-Джерси за последний год. В прошлый раз пострадавший выжил, но остался парализованным на всю жизнь.
Ранее российская полиция решила начать проверку в отношении блогера Марселя Миннахмедова по причастности в мошенничестве на 100 млн рублей.