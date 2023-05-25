Врач Зайцев рассказал о главной опасности ватных палочек

Чистка ушей ватными палочками может привести к повреждению перепонки, даже при небольшом и неловком движении, вызванном дрожью руки. Об этом врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал изданию «АИФ».
Перепонка может меняться в толщине в разные периоды времени, например, при воспалительных заболеваниях, что еще больше повышает риск повреждения при использовании палочек или других острых предметов для очистки ушей.
Некоторые люди, у которых слуховые проходы узкие, используют для этой цели еще более тонкие предметы, например, шпильки, что увеличивает риск травмирования уха. При повреждении перепонки необходимо обратиться к врачу, поскольку в орган могут попасть различные инфекции.
Ранее СМИ сообщили, что использование ватных палочек может привести к нарушению слуха. Дело в том, что они изначально не предназначены для чистки ушей.