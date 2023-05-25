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Врач Зайцев рассказал о главной опасности ватных палочек

Общество
Врач Зайцев рассказал о главной опасности ватных палочек

Чистка ушей ватными палочками может привести к повреждению перепонки, даже при небольшом и неловком движении, вызванном дрожью руки. Об этом врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал изданию «АИФ».

Перепонка может меняться в толщине в разные периоды времени, например, при воспалительных заболеваниях, что еще больше повышает риск повреждения при использовании палочек или других острых предметов для очистки ушей.

Некоторые люди, у которых слуховые проходы узкие, используют для этой цели еще более тонкие предметы, например, шпильки, что увеличивает риск травмирования уха. При повреждении перепонки необходимо обратиться к врачу, поскольку в орган могут попасть различные инфекции.

Ранее СМИ сообщили, что использование ватных палочек может привести к нарушению слуха. Дело в том, что они изначально не предназначены для чистки ушей.
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