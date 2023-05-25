Президент США Джо Байден отрицает вероятность дефолта в стране

Президент США Джо Байден рассказал об успехах в переговорах Белого дома и Конгресса по поводу текущей ситуации с госдолгом США.
На данный момент Белый дом продолжает работу над поиском решения сложившейся ситуации с госдолгом США. Регулярные переговоры Байдена и спикера палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти начали давать положительные результаты. Уже сейчас Белый дом уверенно заявляет, что дефолт является недопустимым вариантом и США могут его избежать в ближайшее время, заявил американский президент во время пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила о вероятной дате дефолта в стране. По словам главы Минфина, 1 июня является наиболее приближенной датой, когда страна окажется не в состоянии платить по своим обязательствам.