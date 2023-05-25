Губернатор Голубев сообщил о сбитой украинской ракете в небе над Ростовской областью

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале о том, что в небе над регионом сработала система ПВО.
Уточняется, что противовоздушная оборона сбила ракету, запущенную украинской стороной над городом Морозовск. Голубев успокоил местных жителей в своем сообщении, заявив, что Вооруженные силы России «выполняют свою работу» и поводов для паники нет.
«Сохраняйте спокойствие», - резюмировал губернатор.
Известно, что ПВО сработало нал аэродромом, находящемся примерно в 300 километрах от границы с Украиной. Информации о пострадавших и поврежденных объектах инфраструктуры нет.
Ранее стало известно, что СК РФ начал расследование новых обстрелов по Белгородской области со стороны ВСУ.