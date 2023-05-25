Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края

Власти Туапсинского района сообщили, что в 25 мая в 22:05 по московскому времени произошли подземные толчки магнитудой 4,3 по шкале Рихтера. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал «Туапсе ком».
Эпицентр сейсмической активности располагался в районе населенного пункта Ольгинка. В настоящее время на месте работают оперативные группы, контроль ситуации осуществляет Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о ликвидации пожара в доме на Никитском бульваре в Москве. Пламя было потушено в 21:11 по московскому времени. Горение мебели и личных вещей происходило в квартире на втором этаже на площади 60 квадратных метров. В ходе операции огнеборцы спасли девять человек.