Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туапсинском районе Краснодарского края

Ранее сообщалось о ликвидации пожара в доме на Никитском бульваре в Москве. Пламя было потушено в 21:11 по московскому времени. Горение мебели и личных вещей происходило в квартире на втором этаже на площади 60 квадратных метров. В ходе операции огнеборцы спасли девять человек.