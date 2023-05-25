Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил своего соперника в возможной победе террористов

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, кто на самом деле победит в случае избрания кандидата на президентских выборах от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.
На данный момент население Турции составляет 85 млн человек. В случае переизбрания Эрдогана победит каждый из них. Однако, если победа достанется оппозиционному кандидату Кылычдароглу, то победит не турецкий народ, а «террористические организации и американские компании», приводит слова Эрдогана телеканал CNN Türk.
Ранее сообщалось, что Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве во внутреннюю политику Турции. По словам оппозиционера, Кремль регулярно пытается изменить турецкое государство под свои интересы, что может негативно сказаться на дальнейших отношениях Анкары и Москвы.