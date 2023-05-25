Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил своего соперника в возможной победе террористов

На данный момент население Турции составляет 85 млн человек. В случае переизбрания Эрдогана победит каждый из них. Однако, если победа достанется оппозиционному кандидату Кылычдароглу, то победит не турецкий народ, а «террористические организации и американские компании», приводит слова Эрдогана телеканал CNN Türk.