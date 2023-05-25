Диетолог Аплетаева назвала безопасное количество хлеба

Врач-диетолог и аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева, рассказала, сколько хлеба можно употреблять в день. Мнением специалиста поделилось издание «Москва 24».
Здоровый человек, не имеющий противопоказаний, может съедать два-три куска любого хлеба в день. Однако, если он страдает избыточным весом или сахарным диабетом, следует избегать белого хлеба из очищенной муки, содержащего быстрые углеводы. Ржаной хлеб также не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ.
Зерновой хлеб практически не имеет противопоказаний и может быть включен в рацион даже при избыточном весе и сахарном диабете, в том же количестве, что и для абсолютно здоровых людей - два-три куска в день, по словам Аплетаевой. Зерновой хлеб содержит растворимые пищевые волокна, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта, и является качественным продуктом при правильном приготовлении.
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