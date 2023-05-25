Диетолог Аплетаева назвала безопасное количество хлеба

Зерновой хлеб практически не имеет противопоказаний и может быть включен в рацион даже при избыточном весе и сахарном диабете, в том же количестве, что и для абсолютно здоровых людей - два-три куска в день, по словам Аплетаевой. Зерновой хлеб содержит растворимые пищевые волокна, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта, и является качественным продуктом при правильном приготовлении.