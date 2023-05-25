Футболист Дмитрий Тарасов развеял слухи о продаже общего с певицей Ольгой Бузовой особняка

Спортсмен Дмитрий Тарасов опроверг слухи о стремлении продать особняк, в котором он жил с российской телеведущей Ольгой Бузовой. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru.
Различные средства массовой информации недавно начали распространять слухи о том, что Тарасов пытается продать общий с теледивой дом, площадь которого составляет тысячу квадратных метров – спортсмен якобы запросил за особняк сумму в 210 миллионов рублей, однако постоянно сбрасывал цену в связи с отсутствием покупателей. Тем не менее, в интервью футболист раскрыл правду и сообщил, что «никакого дома» он не продает.
Ранее сообщалось, что археологи КНР обнаружили под землей японскую лабораторию времен Второй Мировой войны. В «бункере ужаса» проводились эксперименты с использованием биологического оружия над людьми.