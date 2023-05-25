Дерматолог Наталия Жовтан назвала главные опасности маникюра

Дерматолог Наталия Жовтан рекомендовала девушкам отказаться от использования гель-лака, потому что его составляющие могут нанести ущерб здоровью.
В составе гель-лаков есть крайне опасные для здоровья компоненты, такие как формальдегидные смолы и консерванты, дибутилфталат, камфора. Эти составляющие негативно влияют на ногтевую пластину, повреждая ее, а также вредят организму при регулярном контакте. Это происходит при вдыхании микрочастиц лакового покрытия во время спиливания, информирует «Газете.Ru».
Ранее сообщалось, что врач Вера Беликова рассказала о последствиях некачественной гигиенической обработки инструментов для маникюра. По словам Беликовой, неполноценная санитарная обработка инструментов может грозить развитием грибка на ногтях, лечить который крайне сложно.