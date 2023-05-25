101-летний американец получил диплом о высшем образовании

101-летний ветеран армии США Фредерик Тейлор наконец-то смог официально получить свой диплом о высшем образовании.
Как сообщает издание «Правила Жизни», пенсионер не мог забрать свой документ в связи с тем, что записался в 1943 году добровольцем во время своего выпускного в колледже. Вернувшись со службы, он смог и забрать диплом и получил степень магистра.
Тейлор сильно сожалел, что хоть и получил высшее образование, так и не смог посетить церемонию вручения документа. После службы в армии он работал учителем музыки в школе и руководил местным оркестром, который играл на церемонии вручения дипломов студентам. Такой расклад только «сыпал соль на рану» пожилому ветерану.
Помогла ему его дочь, которая договорилась с администрацией колледжа и позвала его на выпускной, где он смог вместе с другими выпускниками надеть знаковую шляпу, мантию и выйти на сцену.
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