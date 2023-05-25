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Пригожин: бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» присвоены награды за взятие Артемовска

Армия
Пригожин: бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» присвоены награды за взятие Артемовска

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила государственные награды за взятие Артемовска. Информацию подтвердил основатель компании Евгений Пригожин, сообщает пресс-служба бизнесмена.

Редакция издания «МосНьюс» поинтересовалась, сколько и какие награды получили «музыканты». Пригожин уточнил, что количество наград, фамилии и имена людей останутся в тайне, однако заявил, что бойцы и командиры «оркестра» получили Звезды Героев России.

«Остальные награды на сегодня формируются для того, чтобы состоялся указ президента, и все парни, которые принимали участие и проявили себя геройски, были награждены», — подытожил Пригожин.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что подразделения «музыкантов» начали подготовку к выводу с территории Артемовска. Бойцы отправятся в тыл, где будут отдыхать, набираться сил и ожидать новых задач. До начала лета Артемовск перейдет российской армии.
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