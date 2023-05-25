Пригожин: бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» присвоены награды за взятие Артемовска

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» сообщил, что подразделения «музыкантов» начали подготовку к выводу с территории Артемовска. Бойцы отправятся в тыл, где будут отдыхать, набираться сил и ожидать новых задач. До начала лета Артемовск перейдет российской армии.