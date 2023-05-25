Психолог Андрей Зберовский объяснил отказ фигуриста Романа Костомарова от помощи психотерапевтов

Специалист также отметил, что многие люди после похожих ситуаций находят в себе силы ответить на психологические вызовы, опираясь на близких и не прибегая к профессиональной ментальной помощи. Зберовский также привел в пример героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» Алексея Мересьева, который осуществлял полеты без ступней, невзирая на все трудности.