Психолог Андрей Зберовский объяснил отказ фигуриста Романа Костомарова от помощи психотерапевтов

Психолог Андрей Зберовский рассказал о причинах отказа спортсмена Романа Костомарова от помощи психотерапевтов. Об этом эксперт рассказал в интервью 5-tv.ru.
Зберовский считает, что семья Костомарова, его родственники и друзья могут оказать ему достаточное количество поддержки без психолога. Он отметил, что спортсмен является чемпионом высокого класса, поэтому обладает достаточно большой силой воли для преодоления тяжелых испытаний.
Специалист также отметил, что многие люди после похожих ситуаций находят в себе силы ответить на психологические вызовы, опираясь на близких и не прибегая к профессиональной ментальной помощи. Зберовский также привел в пример героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» Алексея Мересьева, который осуществлял полеты без ступней, невзирая на все трудности.
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