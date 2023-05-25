Главы парламентов Азербайджана и Сербии подписали в Белграде меморандум о взаимопонимании

Подписание документа между главами парламентов двух стран состоялось в Белграде. Спикер азербайджанского Милли Меджлиса Сахиба Гафарова прибыла в Сербию с официальным визитом в ответ на посещение сербским коллегой Баку 16 мая. Тогда Владимир Орлич принял участие в заседании парламента Азербайджана по случаю 100-летия отца действующего президента страны Ильхама Алиева Гейдара Алиева. Главы парламентов Сербии и Азербайджана выразили уверенность, что подписание совместного меморандума послужит дальнейшему расширению отношений двух государств.