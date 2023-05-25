Microsoft предложил ввести правила использования ИИ из-за высокого риска использования современных технологий

Президент корпорации Microsoft Брэд Смит заявил, что выступает за ввод правил использования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил сайт издания The New York Times.
По мнению Смита, правительству США следует как можно быстрее дать определения для систем ИИ, используемых в критически важных объектах инфраструктуры.
«Компаниям необходимо активизировать свои действия. Правительству нужно действовать быстрее», - подчеркнул президент компании.
Одной из основных причин для ввода нового кодекса правил считается рост активности использования современных ИИ и нейросетей. Такие проекты, как ChatGPT хоть и начинают внедряться в продукты топовых технологических компаний, до сих пор остаются уязвимыми к атакам хакеров.
Смит также подметил, что компании обязаны нести ответственность за ущерб нанесенный пользователям искусственным интеллектом.
Ранее стало известно, что американский писатель-фантаст написал 97 книг за 9 месяцев используя искусственный интеллект.