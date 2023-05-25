Microsoft предложил ввести правила использования ИИ из-за высокого риска использования современных технологий

Одной из основных причин для ввода нового кодекса правил считается рост активности использования современных ИИ и нейросетей. Такие проекты, как ChatGPT хоть и начинают внедряться в продукты топовых технологических компаний, до сих пор остаются уязвимыми к атакам хакеров.