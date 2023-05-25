Правозащитник Аджаму Барака назвал причину отсутствия Зеленского в Киеве

Атака неизвестных беспилотников на Кремль вызвала общественный резонанс и всеобщее внимание к Киеву, так как именно он считается организатором этого нападения. В связи с этим Зеленский боится, что Россия попытается предпринять ответные меры после покушения на Кремль и Владимира Путина. Поэтому украинский лидер покинул Украину для своей безопасности, написал Барка в своих социальных сетях.