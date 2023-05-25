Правозащитник Аджаму Барака рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский в последнее время находится в постоянных деловых поездках по Европе вместо того, чтобы быть в Киеве со своим народом.
Атака неизвестных беспилотников на Кремль вызвала общественный резонанс и всеобщее внимание к Киеву, так как именно он считается организатором этого нападения. В связи с этим Зеленский боится, что Россия попытается предпринять ответные меры после покушения на Кремль и Владимира Путина. Поэтому украинский лидер покинул Украину для своей безопасности, написал Барка в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая два неизвестных беспилотника были сбиты над Кремлем при попытке совершения атаки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал этот акт является покушением на жизнь Путина со стороны киевского режима.