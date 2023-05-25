WSJ: Украина отправила необученных призывников в «мясорубку» Донбасса

Американское издание Wall Street Journal считает, что Украина использовала плохо подготовленные войска, с явной нехваткой оснащения, в ходе боев за Артемовск. Об этом сообщил сайт издания RT.
Так, издание рассказывает о нескольких боевиках, мобилизованных ВСУ из деревень с северо-востока Харьковской области. Мужчинам выдали советские винтовки и форму и направили в Артемовск. Часть мобилизованных хотели подписать отказ от выполнения задачи, в связи с нехваткой необходимой подготовки, но у них ничего не вышло.
«Бахмут тебя научит», - заявил им украинский старшина.
Мужчины отзывались о боях в Артемовске как об «аде на земле» и их взятие в плен российскими войсками можно считать спасением от неминуемой гибели.
Ранее бойцы из ЧВК «Вагнер» объяснили зачем продолжают обстрелы Артемовска.