WSJ: Украина отправила необученных призывников в «мясорубку» Донбасса

Так, издание рассказывает о нескольких боевиках, мобилизованных ВСУ из деревень с северо-востока Харьковской области. Мужчинам выдали советские винтовки и форму и направили в Артемовск. Часть мобилизованных хотели подписать отказ от выполнения задачи, в связи с нехваткой необходимой подготовки, но у них ничего не вышло.