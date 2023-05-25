ГД РФ: Смена пола в России недопустима

Хамзаев сообщил, что ключевой и правильной позицией в отношении изменения пола является недопустимость такого действия. Парламентарий отметил, что законопроект в настоящее время находится в стадии доработки. При этом депутат подчеркнул важность коллективного внесения проекта акта.