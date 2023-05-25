Житель Дагестана похитил дорогой телефон у уснувшего в мечети мужчины

Потерпевший обратился в дежурную часть полиции и сообщил о краже мобильного телефона стоимостью 120 000 рублей, которую совершил неизвестный в помещении мечети. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Дагестана».
Полицейские выявили личность подозреваемого и доставили его в отдел. Им оказался 20-летний житель Каспийска. По предварительной версии, когда подозреваемый пришел в мечеть для молитвы, он заметил задремавшего мужчину. Рядом с ним лежал дорогой мобильный телефон. Решив, что никто не следит за ним, подозреваемый похитил телефон и надел на себя чужую обувь, которую нашел на месте.
Позднее, возможно из-за того, что не смог разблокировать телефон, похититель разбил его. Был собран материал для принятия процессуального решения, полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
Ранее жителя Омска приговорили к 13 годам тюремного заключения за изнасилование несовершеннолетней и кражу ее мобильного телефона. Ближайшие годы он проведет в колонии строгого режима.