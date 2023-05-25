Житель Дагестана похитил дорогой телефон у уснувшего в мечети мужчины

Полицейские выявили личность подозреваемого и доставили его в отдел. Им оказался 20-летний житель Каспийска. По предварительной версии, когда подозреваемый пришел в мечеть для молитвы, он заметил задремавшего мужчину. Рядом с ним лежал дорогой мобильный телефон. Решив, что никто не следит за ним, подозреваемый похитил телефон и надел на себя чужую обувь, которую нашел на месте.